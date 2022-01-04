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Полиция зафиксировала на транспорте около 1200 нарушений карантина: не было COVID-сертификатов

Вторник, 4 января 2022, 12:29
Фото: Эльдар Сарахман, УП

В полиции отчитались, что с 21 октября составили 1197 протоколов об административном нарушении правил транспортных перевозок во время карантина.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: Полицейские провели почти 159 тысяч проверок соблюдения карантина на рейсах автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта. В частности, проверяли наличие документов о вакцинации, выздоровлении или результатах тестов на COVID-19 у водителей, пассажиров и членов экипажа.

Наибольшее количество проверок было проведено на автотранспорте – 133 672 проверки.

Кроме того, полицейские обнаружили в ходе проверок 1399 случаев нелегальной перевозки пассажиров, за что также составили протоколы о нарушениях.

В ходе рождественско-новогодних праздников (27 декабря – 2 января) полицейские составили 600 протоколов о нарушении правил карантина.

Что было раньше: 21 октября вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между областями. Пассажиры и перевозчики должны иметь сертификаты о вакцинации против COVID-19 или результаты теста на коронавирус.

Украинская правда
Темы: транспорткарантинполицияжелезная дорогаавиа
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