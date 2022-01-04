В Киеве в понедельник от Covid умерли 16 человек, в том числе 92-летняя бабушка

В Киеве 3 января зафиксировали 364 больных с коронавирусом и 16 умерших от осложнений, госпитализированы 114 человек.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Выздоровели от Covid за минувшие сутки 285 жителей столицы.

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Среди выявленных заболевших 202 женщины и 147 мужчин, 8 девочек (от 8 месяцев) и 7 мальчиков (от 11 месяцев).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (99), Дарницком (54) и Оболонском (48) районах столицы.

В этот понедельник в Киеве умерли вследствие коронавируса 10 женщин (от 46 до 92 лет) и 6 мужчин (от 68 до 85 лет).

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Госпитализировали 3 января 22 человека с коронавирусом и 92 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за время пандемии в Киеве выявили 334 085 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 8 233 человека, выздоровели 314 990 человек.