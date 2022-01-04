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Более полусотни кибератак на системы органов власти Украины отбили в декабре

Вторник, 4 января 2022, 12:10

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в декабре 2021 года пресекли и нейтрализовали 59 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Источник: СБУ

Детали: Это произошло путем непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, обнаруженных за месяц.

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  • Основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:
  • Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
  • Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • Атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • Вредоносное программное обеспечение (Malware);
  • и тому подобное.
 

На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ работает система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

Темы: кибербезопасностьСБУ
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