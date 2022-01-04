Более полусотни кибератак на системы органов власти Украины отбили в декабре

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в декабре 2021 года пресекли и нейтрализовали 59 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Источник: СБУ

Детали: Это произошло путем непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, обнаруженных за месяц.

Основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

Атаки на веб-приложения (Web App Attack);

Вредоносное программное обеспечение (Malware);

и тому подобное.

На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ работает система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.