Более полусотни кибератак на системы органов власти Украины отбили в декабре
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в декабре 2021 года пресекли и нейтрализовали 59 кибератак на информационные системы органов государственной власти.
Источник: СБУ
Детали: Это произошло путем непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, обнаруженных за месяц.
- Основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:
- Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
- Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- Атаки на веб-приложения (Web App Attack);
- Вредоносное программное обеспечение (Malware);
- и тому подобное.
На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ работает система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.
Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.