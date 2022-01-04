Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за шквального ветра

Синоптики предупреждают об шквальном ветре в западных областях и значительном ухудшении погоды в Карпатах 4 и 5 января.

Источник: сайт Украинского гидрометеорологического центра

Детали: В западных областях 4 января ожидают значительные порывы ветра от 15 до 24 м/с, в Карпатах от 25 до 28 м/с.

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5 января ночью в Карпатах ожидают сильный мокрый снег, местами вьюги, а днем ​​- сильный дождь. Из-за ухудшения погодных условий на дорогах предупреждают об гололедице.

Кроме того, сохраняются порывы ветра 25-28 м/с.

Напомним: В Украине прогнозировали значительное потепление 4 и 5 января, а в западных областях потепление будет сопровождаться осадками и ветром. Похолодание ожидается к Рождеству по юлианскому календарю.