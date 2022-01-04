Министры стран НАТО экстренно обсудят наращивание войск РФ и безопасность Европы

Североатлантический совет на уровне глав МИД стран-членов соберется 7 января на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России в Украине и на ее границах.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса во вторник, пишет "Европейская правда".

"Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в формате видеотелеконференции в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасность Европы в целом", - заявили в НАТО.

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

12 января должна пройти первая за 2,5 года встреча Совета Россия-НАТО.

До этого Соединенные Штаты ожидают переговоров с Россией платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января.

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