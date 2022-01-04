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Здоровье украинского военного в плену боевиков значительно ухудшилось

Вторник, 4 января 2022, 13:11
Здоровье украинского военного в плену боевиков значительно ухудшилось
Удерживаемый Юрий Гордийчук. Фото: facebook-страница Людмилы Денисовой

Военнослужащий Юрий Гордейчук, незаконно удерживаемый российскими боевиками на временно оккупированной территории, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

Прямая речь: "Военнослужащий Юрий Гордейчук, незаконно содержащийся в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО, испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

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Юрий имеет хронические заболевания: тонзиллит с последующим отеком горла, что вызывает удушье.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Юрия Гордейчука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи".

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Детали: По словам Денисовой, российские оккупанты захватили Гордейчука и еще семерых украинских военных в мае 2019 возле Новотроицкого в Донецкой области.

В июне того же года так называемый "верховный суд" русских боевиков в Донецкой области приговорил военного к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсию".

Пятерых украинских военных из этой группы освободили в ходе обмена, в то время как Гордейчук и Павел Корсун остались в плену. Еще один удерживаемый – Роман Беспалый не дожил до своего увольнения.

Гордейчук – старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Денисова также напомнила, что незаконное содержание и пытки к украинским военным противоречат положениям международного права, в частности, нормам Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Предыстория: 

  • 22 мая 2019 года группа из 8 украинских военных отклонилась от маршрута в зоне проведения операции Объединенных сил и ошибочно въехала на временно оккупированную территорию. Российские боевики захватили их в плен.
  • 31 декабря украинский омбудсмен сообщала, что состояние здоровья ухудшилось у другого пленного Павла Корсуна. 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонецкая областьполитзаключенныеомбудсмен
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