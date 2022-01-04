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Украинские разведчики проводят тренировочные стрельбы вблизи админграницы с Крымом

Вторник, 4 января 2022, 15:04
учения по стрельбе разведчиков. фото: facebook-страница командования объединённых сил всу

Украинские военные-разведчики проводят тренировки по стрельбе на близком расстоянии вблизи административного предела с временно оккупированным Крымом.

Источник: facebook-страница командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "Воины-разведчики, выполняющие в настоящее время боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии.

После выдвижения на рубеж открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности".

Детали: Кроме того, военные отработали налет как ведение ближнего боя.

Согласно сообщению штаба каждый военный в составе боевых групп должен обладать навыками совершения налета для захвата документов или образцов оружия.

 
фото: facebook-страница командования объединённых сил всу
фото: facebook-страница командования объединённых сил всу
фото: facebook-страница командования объединённых сил всу

 
фото: facebook-страница командования объединённых сил всу

Что было раньше: Украинские пограничники сообщали, что у отдельных людей, пересекающих административную границу с временно оккупированным Крымским полуостровом, изымают оружие и боевые патроны.

Украинская правда
Темы: КрымВооруженные силыармиявойна
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