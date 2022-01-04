Украинские разведчики проводят тренировочные стрельбы вблизи админграницы с Крымом

Украинские военные-разведчики проводят тренировки по стрельбе на близком расстоянии вблизи административного предела с временно оккупированным Крымом.

Источник: facebook-страница командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "Воины-разведчики, выполняющие в настоящее время боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии.

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После выдвижения на рубеж открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности".

Детали: Кроме того, военные отработали налет как ведение ближнего боя.

Согласно сообщению штаба каждый военный в составе боевых групп должен обладать навыками совершения налета для захвата документов или образцов оружия.

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фото: facebook-страница командования объединённых сил всу

фото: facebook-страница командования объединённых сил всу

фото: facebook-страница командования объединённых сил всу

Что было раньше: Украинские пограничники сообщали, что у отдельных людей, пересекающих административную границу с временно оккупированным Крымским полуостровом, изымают оружие и боевые патроны.