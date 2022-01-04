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СБУ разоблачила подпольную типографию, на которой штамповали тысячи фейковых COVID-сертификатов

Вторник, 4 января 2022, 16:45
Сообщение о подозрении одному из соучастников преступления. фото: пресс-служба закарпатской областной прокуратуры

Служба безопасности разоблачила и ликвидировала подпольную типографию в приграничных районах Закарпатской области, на которой производились фиктивные международные сертификаты о вакцинации.

Источник: пресс-служба СБУ, facebook-страница Закарпатской областной прокуратуры

Дословно: "СБУ ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины. Для серийной фальсификации дельки создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию.

Производственные мощности "цеха" позволяли дельцам ежемесячно подрабатывать тысячи медицинских документов.

Фиктивные документы "заверялись" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

Готовую "продукцию" злоумышленники реализовывали своим клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона".

Детали: Типографию организовали четыре местных жителя. Несколько из них работают в районной автошколе, в помещении которой разместили мощности по производству поддельных документов.

В прокуратуре сообщают, что подписи врачей подработал один из врачей медучреждения Тячева, который также был вовлечен в схему подделки.

По версии следствия, кроме международных свидетельств о вакцинации против коронавируса, владельцы типографии изготавливали отрицательные результаты ПЦР-тестов. Стоимость одной справки об отрицательном ПЦР-тесте составила 500 грн.

Правоохранители считают, что доходы организаторов схемы составляли сотни тысяч гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли образцы фиктивных сертификатов и справок о тестировании, поддельные печати, а такєе телефоны и флэш-накопители, на которых имеются доказательства незаконной деятельности.

Участникам преступления сообщили о подозрении по уголовной статье "Подделка и сбыт официальных документов и изготовлении поддельных печатей и штампов по предварительному сговору группой лиц". Подозреваемым грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда
Темы: СБУЗакарпатьеCovid-2019коронавирусвакцинация
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