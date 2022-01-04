Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ разоблачила подпольную типографию, на которой штамповали тысячи фейковых COVID-сертификатов

Вторник, 4 января 2022, 15:45
СБУ разоблачила подпольную типографию, на которой штамповали тысячи фейковых COVID-сертификатов
Сообщение о подозрении одному из соучастников преступления. фото: пресс-служба закарпатской областной прокуратуры

Служба безопасности разоблачила и ликвидировала подпольную типографию в приграничных районах Закарпатской области, на которой производились фиктивные международные сертификаты о вакцинации.

Источник: пресс-служба СБУ, facebook-страница Закарпатской областной прокуратуры

Дословно: "СБУ ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины. Для серийной фальсификации дельки создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию.

Реклама:

Производственные мощности "цеха" позволяли дельцам ежемесячно подрабатывать тысячи медицинских документов.

Фиктивные документы "заверялись" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

Готовую "продукцию" злоумышленники реализовывали своим клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Типографию организовали четыре местных жителя. Несколько из них работают в районной автошколе, в помещении которой разместили мощности по производству поддельных документов.

В прокуратуре сообщают, что подписи врачей подработал один из врачей медучреждения Тячева, который также был вовлечен в схему подделки.

По версии следствия, кроме международных свидетельств о вакцинации против коронавируса, владельцы типографии изготавливали отрицательные результаты ПЦР-тестов. Стоимость одной справки об отрицательном ПЦР-тесте составила 500 грн.

Правоохранители считают, что доходы организаторов схемы составляли сотни тысяч гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли образцы фиктивных сертификатов и справок о тестировании, поддельные печати, а такєе телефоны и флэш-накопители, на которых имеются доказательства незаконной деятельности.

Участникам преступления сообщили о подозрении по уголовной статье "Подделка и сбыт официальных документов и изготовлении поддельных печатей и штампов по предварительному сговору группой лиц". Подозреваемым грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда
Темы: СБУЗакарпатьеCovid-2019коронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СБУ
Псевдовыборы оккупантов: дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней
Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом СБУ
Публицист Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело. Спецслужба опровергла
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: