ГБР сообщило о подозрении полицейскому, совершившему в состоянии опьянения смертельное ДТП
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому, который летом 2021 года в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП в Черниговской области.
Источник: пресс-служба ГБР
Детали: В августе полицейский в состоянии опьянения возвращался с празднования в городе Мена.
Двигаясь в сторону села Рогозки Крюковского района, водитель не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм его товарищ, сидящий на переднем сидении, погиб на месте.
Бессознательного полицейского доставили тогда в Черниговскую городскую больницу, где анализы крови показали содержание алкоголя на уровне 1,17 промилле.
Ему сообщено о подозрении в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Максимальное наказание по статье составляет 10 лет лишения свободы по лишению права управлять автомобилем до 10 лет.