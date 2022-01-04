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ГБР сообщило о подозрении полицейскому, совершившему в состоянии опьянения смертельное ДТП

Вторник, 4 января 2022, 16:59
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, совершившему в состоянии опьянения смертельное ДТП

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому, который летом 2021 года в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП в Черниговской области.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В августе полицейский в состоянии опьянения возвращался с празднования в городе Мена.

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Двигаясь в сторону села Рогозки Крюковского района, водитель не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм его товарищ, сидящий на переднем сидении, погиб на месте.

Бессознательного полицейского доставили тогда в Черниговскую городскую больницу, где анализы крови показали содержание алкоголя на уровне 1,17 промилле.

Ему сообщено о подозрении в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

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Максимальное наказание по статье составляет 10 лет лишения свободы по лишению права управлять автомобилем до 10 лет.

Украинская правда
Темы: ДТПЧерниговская областьГБРполиция
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