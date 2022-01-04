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Посол в Германии: споры в новом правительстве о "Северном потоке" – это шанс для Украины

Вторник, 4 января 2022, 19:17
Посол в Германии: споры в новом правительстве о Северном потоке – это шанс для Украины
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Скриншот из видео ЕП

Споры по поводу "Северного потока-2" в новом правительстве Германии оставляют шансы на более положительное решение для Украины в этом вопросе.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Европейской правде".

Андрей Мельник сказал, что считает маловероятным запуск достроенного российского газопровода до конца зимы – учитывая, что процесс сертификации приостановлен и вряд ли закончится раньше, чем в середине 2022 года.

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По его мнению, сокращение Россией объемов поставок газа не заставит ЕС отступить от процедур.

Он отметил также, что вопрос "Северного потока-2", который сознательно не включили в коалиционное соглашение между социал-демократами, "Зелеными" и Свободными демократами из-за кардинальных разногласий позиций, до сих пор остается темой споров.

"После создания коалиции противоречия в позициях этих партий снова проявляются. Партия зеленых с первых дней выступала против "Северного потока-2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем её похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", – считает Андрей Мельник.

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Полное интервью с послом Украины в Германии смотрите на канале Европейской правды в видео "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в Газпром?"

Предыстория:

  • В "Газпроме" в конце года заявили, что обе нити газопровода "Северный поток-2" полностью готовы к эксплуатации.
  • В то же время, немецкий энергетический регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не стоит ожидать в первой половине 2022 года.
  • Вицеканцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек от "Зеленых" поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении ПП2 и рассматривать его исключительно в юридической плоскости. Он также не исключил остановку "Северного потока-2".

Темы: ГерманияСеверный поток-2
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