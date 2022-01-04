Посол в Германии: споры в новом правительстве о "Северном потоке" – это шанс для Украины

Споры по поводу "Северного потока-2" в новом правительстве Германии оставляют шансы на более положительное решение для Украины в этом вопросе.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Европейской правде".

Андрей Мельник сказал, что считает маловероятным запуск достроенного российского газопровода до конца зимы – учитывая, что процесс сертификации приостановлен и вряд ли закончится раньше, чем в середине 2022 года.

По его мнению, сокращение Россией объемов поставок газа не заставит ЕС отступить от процедур.

Он отметил также, что вопрос "Северного потока-2", который сознательно не включили в коалиционное соглашение между социал-демократами, "Зелеными" и Свободными демократами из-за кардинальных разногласий позиций, до сих пор остается темой споров.

"После создания коалиции противоречия в позициях этих партий снова проявляются. Партия зеленых с первых дней выступала против "Северного потока-2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем её похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", – считает Андрей Мельник.

Полное интервью с послом Украины в Германии смотрите на канале Европейской правды в видео "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в Газпром?"

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