Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете НАТО-Россия

Во время Совета НАТО-Россия обсудят тему европейской безопасности, ситуацию вокруг Украины, военную активность и другие.

Источник: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter

Прямая речь Столтенберга: "Я созвал заседание Совета НАТО-Россия 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности ситуацию в/вокруг Украины, и вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков".

Детали: Генсек НАТО подчеркнул, что такова "повестка дня для содержательного диалога в интересах всех нас".

I’ve convened #NATO-#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us.