Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете НАТО-Россия

Вторник, 4 января 2022, 20:55
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото AFP via Getty Images

Во время Совета НАТО-Россия обсудят тему европейской безопасности, ситуацию вокруг Украины, военную активность и другие.

Источник: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter

Прямая речь Столтенберга: "Я созвал заседание Совета НАТО-Россия 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности ситуацию в/вокруг Украины, и вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков".

Детали: Генсек НАТО подчеркнул, что такова "повестка дня для содержательного диалога в интересах всех нас".

Предыстория:

  • 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
  • В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины.
  • Переговоры между США и Россией, предъявившей требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
  • Также ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Украинская правда
Темы: НАТОРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Все новости...
НАТО
Кулеба и глава МИД Британии скоординировали позиции перед серией международных встреч
Министры стран НАТО экстренно обсудят наращивание войск РФ и безопасность Европы
Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Мадриде
Последние новости
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
21:25
обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Все новости...