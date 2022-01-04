Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете НАТО-Россия
Во время Совета НАТО-Россия обсудят тему европейской безопасности, ситуацию вокруг Украины, военную активность и другие.
Источник: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter
Прямая речь Столтенберга: "Я созвал заседание Совета НАТО-Россия 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности ситуацию в/вокруг Украины, и вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков".
Детали: Генсек НАТО подчеркнул, что такова "повестка дня для содержательного диалога в интересах всех нас".
I’ve convened #NATO-#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 4, 2022
Предыстория:
- 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
- В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины.
- Переговоры между США и Россией, предъявившей требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
- Также ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.