Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом

Британия с населением около 67 млн ​​человек впервые за время эпидемии коронавируса пересекла отметку в 200 000 новых заражений за сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

До этого среди стран Европы более 200 тысяч случаев за сутки регистрировала только Франция.

Органы здравоохранения получили данные о более 218 700 положительных тестах. Не все из них были сделаны непосредственно за последние сутки – так, Северная Ирландия и Уэльс включили в статистику данные и за несколько праздничных дней, четыре и два соответственно.

Роста смертей среди пациентов с коронавирусом при этом не наблюдается, хотя Великобритания регистрирует сверхвысокие показатели заражений уже больше недели. За последние сутки сообщили о 48 связанных с коронавирусом смертях.

Премьер-министр Борис Джонсон на брифинге заявил, что, несмотря на невиданные цифры заражений, сейчас благодаря существующему иммунитету в популяции эту волну эпидемии можно пройти без нового локдауна – потому что нагрузка на медицинскую систему совсем не такая, как зимой прошлого года. В то же время, отметил премьер, следующие недели будут сложными и некоторые сервисы могут работать с перебоями из-за того, что одновременно многие люди оказываются на больничном.

Он исключил жесткое усиление ограничений в Англии, отметив, что стратегия останется такой же – масочный режим в людных местах, дистанционная работа в случаях, когда это возможно, и требование ковид-сертификата для допуска в некоторые заведения повышенного риска.

Джонсон также анонсировал ежедневное тестирование для работников ряда профессий с 10 января, начиная с продуктовых сетей и транспорта. Это нововведение будет касаться около 100 тысяч человек.