Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом

Британия с населением около 67 млн ​​человек впервые за время эпидемии коронавируса пересекла отметку в 200 000 новых заражений за сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

До этого среди стран Европы более 200 тысяч случаев за сутки регистрировала только Франция.

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Органы здравоохранения получили данные о более 218 700 положительных тестах. Не все из них были сделаны непосредственно за последние сутки – так, Северная Ирландия и Уэльс включили в статистику данные и за несколько праздничных дней, четыре и два соответственно.

Роста смертей среди пациентов с коронавирусом при этом не наблюдается, хотя Великобритания регистрирует сверхвысокие показатели заражений уже больше недели. За последние сутки сообщили о 48 связанных с коронавирусом смертях.

Премьер-министр Борис Джонсон на брифинге заявил, что, несмотря на невиданные цифры заражений, сейчас благодаря существующему иммунитету в популяции эту волну эпидемии можно пройти без нового локдауна – потому что нагрузка на медицинскую систему совсем не такая, как зимой прошлого года. В то же время, отметил премьер, следующие недели будут сложными и некоторые сервисы могут работать с перебоями из-за того, что одновременно многие люди оказываются на больничном.

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Он исключил жесткое усиление ограничений в Англии, отметив, что стратегия останется такой же – масочный режим в людных местах, дистанционная работа в случаях, когда это возможно, и требование ковид-сертификата для допуска в некоторые заведения повышенного риска.

Джонсон также анонсировал ежедневное тестирование для работников ряда профессий с 10 января, начиная с продуктовых сетей и транспорта. Это нововведение будет касаться около 100 тысяч человек.