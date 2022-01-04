Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом

Вторник, 4 января 2022, 21:37
Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом
Фото pixabay.com

Британия с населением около 67 млн ​​человек впервые за время эпидемии коронавируса пересекла отметку в 200 000 новых заражений за сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

До этого среди стран Европы более 200 тысяч случаев за сутки регистрировала только Франция.

Реклама:

Органы здравоохранения получили данные о более 218 700 положительных тестах. Не все из них были сделаны непосредственно за последние сутки – так, Северная Ирландия и Уэльс включили в статистику данные и за несколько праздничных дней, четыре и два соответственно.

Роста смертей среди пациентов с коронавирусом при этом не наблюдается, хотя Великобритания регистрирует сверхвысокие показатели заражений уже больше недели. За последние сутки сообщили о 48 связанных с коронавирусом смертях.

Премьер-министр Борис Джонсон на брифинге заявил, что, несмотря на невиданные цифры заражений, сейчас благодаря существующему иммунитету в популяции эту волну эпидемии можно пройти без нового локдауна – потому что нагрузка на медицинскую систему совсем не такая, как зимой прошлого года. В то же время, отметил премьер, следующие недели будут сложными и некоторые сервисы могут работать с перебоями из-за того, что одновременно многие люди оказываются на больничном.

ВИДЕО ДНЯ

Он исключил жесткое усиление ограничений в Англии, отметив, что стратегия останется такой же – масочный режим в людных местах, дистанционная работа в случаях, когда это возможно, и требование ковид-сертификата для допуска в некоторые заведения повышенного риска.

Джонсон также анонсировал ежедневное тестирование для работников ряда профессий с 10 января, начиная с продуктовых сетей и транспорта. Это нововведение будет касаться около 100 тысяч человек.

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
"Наказать или повысить?": у Зеленского думают о должности для Резникова
Полиция расследует нападение на украинских подростков в Эдинбурге
Британское правительство запретит "ЧВК Вагнер" и конфискует активы – министр
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: