Ермак рассказал, о чем говорил с представителями Франции и Германии

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.

Источник: Ермак в Twitter

Прямая речь Ермака: "Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации".

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Детали: Глава ОПУ также выразил благодарность представителям Франции и Германии "за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Что было раньше: Сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями европейских стран "нормандского формата" – Франции и Германии – 4 января перед их визитом в Россию.

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