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Ермак рассказал, о чем говорил с представителями Франции и Германии

Вторник, 4 января 2022, 23:00
Андрей Ермак. Фото ОПУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.

Источник: Ермак в Twitter

Прямая речь Ермака: "Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации".

Детали: Глава ОПУ также выразил благодарность представителям Франции и Германии "за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Что было раньше: Сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями европейских стран "нормандского формата" – Франции и Германии – 4 января перед их визитом в Россию.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что в первую неделю января политические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России проведут отдельные встречи в разных форматах.
  • 3 янваоя президенты Соединенных Штатов Америки и Украины провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.
  • Вечером 31 декабря Джо Байден по предложению российской стороны провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским имел за цель информировать украинскую сторону об этих переговорах.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакФранцияГермания
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