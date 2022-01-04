Ермак рассказал, о чем говорил с представителями Франции и Германии
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.
Источник: Ермак в Twitter
Прямая речь Ермака: "Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации".
Детали: Глава ОПУ также выразил благодарность представителям Франции и Германии "за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Что было раньше: Сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями европейских стран "нормандского формата" – Франции и Германии – 4 января перед их визитом в Россию.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в первую неделю января политические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России проведут отдельные встречи в разных форматах.
- 3 янваоя президенты Соединенных Штатов Америки и Украины провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.
- Вечером 31 декабря Джо Байден по предложению российской стороны провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским имел за цель информировать украинскую сторону об этих переговорах.