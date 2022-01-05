Главный дипломат ЕС прибыл в Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину.

Источник: Боррель в Twitter

Детали: Дипломат обнародовал фото из аэропорта Харькова.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

Дословно: "Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина.

В связи с усилением военного наращивания России, я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные усилия по проведению ключевых для устойчивости реформ".

Напомним: