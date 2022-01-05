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Главный дипломат ЕС прибыл в Украину

Среда, 5 января 2022, 00:26
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину.

Источник: Боррель в Twitter

Детали: Дипломат обнародовал фото из аэропорта Харькова.

Дословно: "Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина.

В связи с усилением военного наращивания России, я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные усилия по проведению ключевых для устойчивости реформ".

Напомним:

  • Ожидается, что в рамках визита Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения.
  • Затем он отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей. В среду он пообщается со СМИ.
  • Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года, тогда же он анонсировал свою поездку на Донбасс с главой Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита.

Темы: ЕС
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