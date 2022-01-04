Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главный дипломат ЕС прибыл в Украину

Вторник, 4 января 2022, 23:26
Главный дипломат ЕС прибыл в Украину
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину.

Источник: Боррель в Twitter

Детали: Дипломат обнародовал фото из аэропорта Харькова.

Реклама:

Дословно: "Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина.

ВИДЕО ДНЯ

В связи с усилением военного наращивания России, я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные усилия по проведению ключевых для устойчивости реформ".

Напомним:

  • Ожидается, что в рамках визита Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения.
  • Затем он отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей. В среду он пообщается со СМИ.
  • Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года, тогда же он анонсировал свою поездку на Донбасс с главой Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита.

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ЕС
Евросоюз снял персональные санкции, возможно, с нескольких россиян
Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии предложили ограничить импорт
Фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС: Нелегкий путь, который основывается на заслугах
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: