Главный дипломат ЕС прибыл в Украину
Среда, 5 января 2022, 00:26
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину.
Источник: Боррель в Twitter
Детали: Дипломат обнародовал фото из аэропорта Харькова.
My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.
With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022
Дословно: "Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина.
В связи с усилением военного наращивания России, я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные усилия по проведению ключевых для устойчивости реформ".
Напомним:
- Ожидается, что в рамках визита Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения.
- Затем он отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей. В среду он пообщается со СМИ.
- Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года, тогда же он анонсировал свою поездку на Донбасс с главой Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита.