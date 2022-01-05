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Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону моря

Среда, 5 января 2022, 01:35
Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону моря
ФОТО: GETTY IMAGES

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону своих восточных вод.

Источник: AP со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и Министерство обороны Японии 

Детали: Комитет не предоставил подробностей.

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Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея выпустила, вероятно, ракету. Других подробностей в министерстве не разглашают.

AP пишет, что запуск состоялся после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на собрании правящей партии на прошлой неделе пообещал дальнейшее усиление военного потенциала.

Как отмечается, это первый подобный запуск с тех пор, как Северная Корея опробовала серию новых видов оружия, в частности баллистические ракеты, с сентября по ноябрь.

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Напомним: В сентябре Южная Корея провела испытания баллистических ракет через несколько часов после того, как Северная Корея выпустила две ракеты.

Темы: Северная Корея
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