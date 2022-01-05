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У более 2 миллионов человек за сутки обнаружили Covid

Среда, 5 января 2022, 04:47
У более 2 миллионов человек за сутки обнаружили Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 3 января в мире обнаружили по меньшей мере 2 144 095 случаев COVID-19 – больше всего за период пандемии.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 567 696 случаев (в то же время Университет Джона Хопкинса сообщил о более миллионе случаев), во Франции – 271 686, в Британии – 218 724, в Италии – 170 844, в Испании – 117 775.

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Украина, где 1 746 больных, на 64 месте в мире между Майоттой (заморский департамент Франции) и Ираном. В Европе Украина находится на 29 месте.

6 656 человек в мире умерли за сутки. Украина по этому показателю (135 смертей) – на 12 месте в мире и на седьмом в Европе.

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Напомним: 3 января в Украине госпитализировали с коронавирусом 970 пациентов, однако выздоровели 3 629 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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