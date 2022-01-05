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Более 100 тысяч украинцев вакцинировались против Covid 4 января

Среда, 5 января 2022, 07:48

102 478 человек в Украине вакцинировались против Covid-19 во вторник 4 января.

Источник: МОЗ

Дословно: "Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу - 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу - 1 843 человека".

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Детали: С начала вакцинальной кампании уже сделано 28 596 332 прививок, привито 14 748 324 человека.

Первую дозу вакцины получили 14 748 322 человека, две дозы – 13 835 698 человек, дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек.

Напомним: 4 января в Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19: теперь вакцину CoronaVac можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech).

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияздоровье
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