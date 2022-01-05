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В Киеве после долгих выходных резко возросло число больных Covid

Среда, 5 января 2022, 12:25
Фото kyivcity.gov.ua

В Киеве 4 января обнаружили 1 344 больных коронавирусом, тогда как днем ​​ранее было зарегистрировано только 364 случая.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко

Детали: За минувшие сутки умерли 17 больных, а днем ​​ранее было 16 летальных исходов.

В больницы столицы госпитализировали 86 больных с коронавирусом и 86 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 034 человека.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (345), Оболонском (241) и Дарницком (139) районах столицы.

 

Во вторник заболели: 771 женщина в возрасте и 520 мужчин, 26 девочек и 27 мальчиков.

Среди умерших 7 женщин (в возрасте от 55 до 87 лет) и 10 мужчин (51-84 лет).

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 335 429 случая инфицирования коронавирусом, 8 250 летальных исходов Covid-19, 316 024 выздоровления от коронавирусной болезни.

Напомним: В целом в Украине 4 января зафиксировали 4 571 случай инфицирования коронавирусом и 273 смерти от Covid-19.

Темы: КиевCovid-2019коронавирус
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