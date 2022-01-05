Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, который отправился на Донбасс после разжигания войны Россией.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

В среду утром Боррель отправился из харьковского аэропорта в Станицу Луганскую.

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"В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс со времени, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", – написал Кулеба в своем Twitter.

Жозеп Боррель прибыл в Украину вечером 4 января. Он заявил, что его визит проходит в связи с усилением военного наращивания России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.

После визита в Станицу Луганскую Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинской власти.