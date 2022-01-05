Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс

Среда, 5 января 2022, 13:05
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба. Фото из Twitter Дмитрия Кулебы

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, который отправился на Донбасс после разжигания войны Россией.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

В среду утром Боррель отправился из харьковского аэропорта в Станицу Луганскую.

"В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс со времени, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", – написал Кулеба в своем Twitter.

Жозеп Боррель прибыл в Украину вечером 4 января. Он заявил, что его визит проходит в связи с усилением военного наращивания России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.

После визита в Станицу Луганскую Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинской власти.

Темы: ЕСДонбассМИД
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Страны НАТО согласовали позицию на переговоры с Россией

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Послы G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год

Все новости...
ЕС
ЕС из-за разногласий не может договориться о совместной декларации с НАТО – FT
Главный дипломат ЕС прибыл в Украину
Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол
Последние новости
21:25
Столтенберг назвал единственный вызов для России со стороны Украины
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
18:37
Страны НАТО согласовали позицию на переговоры с Россией
18:23
Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан
18:13
Кто вошел в топ-10 самых дорогих футболистов Европы – рейтинг CIES
17:43
Лукашенко призвал "вернуть Украину в лоно нашей подлинной веры"
17:29
ООС: один обстрел с начала суток
Все новости...