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Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс

Среда, 5 января 2022, 12:05
Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба. Фото из Twitter Дмитрия Кулебы

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, который отправился на Донбасс после разжигания войны Россией.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

В среду утром Боррель отправился из харьковского аэропорта в Станицу Луганскую.

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"В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс со времени, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", – написал Кулеба в своем Twitter.

Жозеп Боррель прибыл в Украину вечером 4 января. Он заявил, что его визит проходит в связи с усилением военного наращивания России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.

После визита в Станицу Луганскую Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинской власти.

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Темы: ЕСДонбассМИД
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