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Украинские эксперты просят новое правительство Германии не повторять ошибки Меркель

Среда, 5 января 2022, 13:53
Фото nord-stream2.com

Украинские эксперты направили письмо в адрес главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором призвали не повторять ошибки предыдущего правительства, предоставить немедленную военно-техническую помощь Украине и остановить "Северный поток-2".

Письмо есть в распоряжении "Европейской правды".

Подписантами стали руководители и соучредители 10 украинских экспертных центров, среди которых Ukraine Crisis Media Centre, Центр противодействия коррупции, центр "Новая Европа", центр глобалистики "Стратегия ХХІ", гражданская сеть ОПОРА и другие.

В обращении отмечается, что многие годы в ответ на каждый новый удар Кремля Германия "словно подставляла чужую вторую щеку".

"Создается впечатление, что в обмен на доступ к энергетическому сырью и российскому рынку, ФРГ готова действовать в разрез с заявлениями о стремлении к миру в Украине", – сказано в письме.

Эксперты напомнили об одном из последних решений правительства Ангелы Меркель, заключавшемся в вето на поставку уже оплаченных Украиной через агентство НАТО оборонных вооружений.

Они отметили, что в последние годы, несмотря на формально поддержанные ФРГ международные санкции, высокотехнологичное оборудование немецких компаний поставляется даже в оккупированный Крым, где Россия осуществляет репрессии.

Кроме того, несмотря на агрессивные действия России против Украины и Грузии, подрывную деятельность Кремля в Европе, немецкие компании при поддержке бывшего правительства ФРГ присоединились к антиевропейскому проекту "Северный поток-2".

Эксперты подчеркнули, что сегодня, когда на восточных границах Украины Россия накопила сотни тысяч российских военных и десятки тысяч единиц боевой техники, пора перейти от резолюций и деклараций "беспокойства" к делам.

"Достойный ответ на ультиматум Кремля – немедленная военно-техническая помощь со стороны Германии и прекращение "Северного потока-2" и не в случае, если Россия прибегнет к новой волне агрессии против Украины, а как проекта, противоречащего энергетической безопасности ЕС и достижению амбициозных климатических целей", – говорится в письме.

Также внимание главы МИД Германии обращают на то, что любым переговорам с Кремлем должно предшествовать требование полного и безусловного освобождения украинских политических заключенных.

Смотрите также интервью с послом Украины в Германии на канале Европейской правды "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в Газпром?"

Темы: ГерманияСеверный поток-2
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