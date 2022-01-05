Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал закон о военном образовании

Среда, 5 января 2022, 15:13
Зеленский подписал закон о военном образовании
Десантники, иллюстративные фото с сайта Минобороны

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение качества подготовки военных специалистов.

Источник: Офис президента

Детали: Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о военном образовании и науке" (№1986-ІХ) Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года.

Реклама:

Документ совершенствует образовательный процесс и научную и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях вузов, военных научных учреждениях.

Повышение эффективности подготовки кадров для нужд сил обороны предполагается, в частности, благодаря комплектованию должностей руководящего состава и научно-педагогических работников вузов военнослужащими с опытом военной службы и боевых действий.

Изменения к закону "Об образовании" предполагают внесение такого специализированного образования как профессиональное военное образование.

ВИДЕО ДНЯ

Его будут получать в "неформальном образовании" по образовательным программам для совершенствования профессионального уровня военного специалиста.

Предусматривается тактический, оперативный и стратегический уровень военного образования для реализации требований положений ст. 15 закона "О национальной безопасности Украины" об определении принципов военной кадровой политики и подготовки кадров для выполнения мер оборонного планирования в силах обороны, совместных действий в межведомственных органах военного управления по процедурам планирования и принятия военных решений стандартов НATO.

Изменения к закону "О научной и научно-технической деятельности" расширяют полномочия государственных органов, к сфере управления которых относятся военные научные учреждения, что позволит повысить эффективность научной и научно-технической деятельности в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

Темы: армияобразованиеВооруженные силыЗеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
армия
ISW: Российские военные развернули "резервную армию", чтобы бросить дополнительные силы на юг Украины
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: