Зеленский подписал закон о военном образовании

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение качества подготовки военных специалистов.

Источник: Офис президента

Детали: Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о военном образовании и науке" (№1986-ІХ) Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года.

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Документ совершенствует образовательный процесс и научную и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях вузов, военных научных учреждениях.

Повышение эффективности подготовки кадров для нужд сил обороны предполагается, в частности, благодаря комплектованию должностей руководящего состава и научно-педагогических работников вузов военнослужащими с опытом военной службы и боевых действий.

Изменения к закону "Об образовании" предполагают внесение такого специализированного образования как профессиональное военное образование.

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Его будут получать в "неформальном образовании" по образовательным программам для совершенствования профессионального уровня военного специалиста.

Предусматривается тактический, оперативный и стратегический уровень военного образования для реализации требований положений ст. 15 закона "О национальной безопасности Украины" об определении принципов военной кадровой политики и подготовки кадров для выполнения мер оборонного планирования в силах обороны, совместных действий в межведомственных органах военного управления по процедурам планирования и принятия военных решений стандартов НATO.

Изменения к закону "О научной и научно-технической деятельности" расширяют полномочия государственных органов, к сфере управления которых относятся военные научные учреждения, что позволит повысить эффективность научной и научно-технической деятельности в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.