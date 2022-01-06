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Пять ракет приземлились у авиабазы в Ираке, которую используют силы США

Четверг, 6 января 2022, 04:20
Пять ракет приземлились у авиабазы в Ираке, которую используют силы США
ФОТО: GETTY IMAGES

Пять ракет были выпущены по авиаабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую использует возглавляемая США коалиция.

Источник: представители иракской армии в Reuters, представитель коалиции в AFP

Детали: Представитель коалиции сказал, что ближайший удар был в двух километрах, и обошлось без жертв и повреждений.

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Представители иракской армии сообщили Reuters, что была использована "Катюша".

Коалиция использует базу Айн-эль-Асад в борьбе против группировки "Исламское государство".

Атака произошла через день после того, как два беспилотника со взрывчаткой были сбиты иракской противовоздушной обороной, когда они приближались к базе.

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Ранее в среду базирующаяся в Британии Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что проиранские боевики вели обстрелы по американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар на востоке Сирии, нанеся ущерб. Жертв не было.

AFP пишет, что атаки, направленные на американские объекты, произошли, когда Тегеран и его союзники на Ближнем Востоке провели чествование, посвященное второй годовщине убийства иранского командующего генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в аэропорту Багдада.

Темы: ИракСША
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