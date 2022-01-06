Боевики били из ПТРК в направлении Авдеевки
Четверг, 6 января 2022, 06:34
5 января оккупанты на Донбассе четырежды нарушали режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Оккупанты открывали огонь:
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- В направлении Авдеевки – из противотанкового ракетного комплекса.
- Вблизи Шумов – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В сторону Катериновки – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Недалеко от Майорска - из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Украинская правда