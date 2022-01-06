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Боевики били из ПТРК в направлении Авдеевки

Четверг, 6 января 2022, 07:34
ФОТО: GETTY IMAGES

5 января оккупанты на Донбассе четырежды нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты открывали огонь:

  • В направлении Авдеевки – из противотанкового ракетного комплекса.
  • Вблизи Шумов – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В сторону Катериновки – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Недалеко от Майорска - из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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