Главные новости среды и ночи: ЧП в Казахстане, "миротворцы ОДКБ"

Алматы, где люди захватили здание администрации. ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер Армении заявил, что в Казахстан направляются "миротворцы ОДКБ"; чрезвычайное положение ввели во всем Казахстане – актуальные новости 5 января.

Об ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил главы стран ОДКБ оказать помощь Казахстану, беспорядки в стране он сравнил с террористической угрозой.

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В Кремле говорят, что Казахстан не обращался к России за помощью.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан для "стабилизации и нормализации обстановки".

ОДКБ - Организация договора о коллективной безопасности - военно-политическая организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.

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О ситуации в Казахстане

Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.

В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.

Власти Алматы заявили о начале "антитеррористической спецоперации с целью установления порядка в городе". Сообщалось, что аэропорт освобожден.

Все финансовые организации Казахстана временно остановили работу.

Утром 6 января несколько бронетранспортеров и десятки двигавшихся пешком военнослужащих зашли на главную площадь Алматы. Были слышны выстрелы, когда военные приближались к толпе.

О других важных новостях

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Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог".

Снаряд, выпущенный на этой неделе Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

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