За сутки привили от коронавируса более 100 тысяч украинцев
Четверг, 6 января 2022, 07:55
104 844 человека вакцинировано против COVID-19 в течение 5 января.
Источник: Минздрав
Детали: Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека.
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Бустерная доза – 4 040 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек.
В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.
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Напомним: За сутки 5 января зафиксировано 6632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Украинская правда