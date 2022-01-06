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За сутки привили от коронавируса более 100 тысяч украинцев

Четверг, 6 января 2022, 08:55

104 844 человека вакцинировано против COVID-19 в течение 5 января.

Источник: Минздрав

Детали: Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека.

Бустерная доза – 4 040 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек.

В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

Напомним: За сутки 5 января зафиксировано 6632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинациякоронавирус
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