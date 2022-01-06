Климат как в апреле: погода в Киеве установила 4 рекорда с начала года

В январе 2022 года в Киеве установили уже четыре рекорда. Климатическая норма этого месяца превышена на 9,1 ° С, что соответствует погоде начала апреля.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1961 года.

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Климатическая норма превышена на 9,1 ° С, что соответствует погоде начала апреля.

Дословно: "Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1925 году на 2,3°С.

В январе этого года это уже четвертый рекорд!".