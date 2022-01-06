На Рождество немного похолодает, но будет сухо
В ближайшие двое суток в Украине похолодает, особенно в субботу, однако существенных осадков не ожидается.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 7 января в Украине без существенных осадков, лишь ночью в большинстве западных и восточных областей ожидается небольшой снег. В западных и восточных областях на дорогах местами гололедица.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, ночью на западе страны 1-6° мороза; в Крыму ночью и днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 6-11°, днем 1-6° мороза.
В Киеве в пятницу без существенных осадков. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 января самая высокая температура днем (+8,0°) была в 1975 году, самая низкая ночью (-29,7°) в 1935 году.
В субботу, 8 января, в Украине без осадков, лишь днем в Карпатском регионе мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза (в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза), в южной части и Закарпатье ночью 2-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла.
В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 7-9° мороза, днем 1-3° мороза.