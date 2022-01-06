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На Рождество немного похолодает, но будет сухо

Четверг, 6 января 2022, 14:44

В ближайшие двое суток в Украине похолодает, особенно в субботу, однако существенных осадков не ожидается.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 7 января в Украине без существенных осадков, лишь ночью в большинстве западных и восточных областей ожидается небольшой снег. В западных и восточных областях на дорогах местами гололедица.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, ночью на западе страны 1-6° мороза; в Крыму ночью и днем ​​2-7° тепла; в Карпатах ночью 6-11°, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 января самая высокая температура днем ​​(+8,0°) была в 1975 году, самая низкая ночью (-29,7°) в 1935 году.

В субботу, 8 января, в Украине без осадков, лишь днем ​​в Карпатском регионе мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Температура ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза (в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем ​​3-8° мороза), в южной части и Закарпатье ночью 2-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 7-9° мороза, днем ​​1-3° мороза.

Темы: празднованияпогода
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