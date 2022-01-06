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Катастрофа МАУ: Иран отказался от дальнейших переговоров о возмещении ущерба

Четверг, 6 января 2022, 15:44

Иран ответил отказом на предложение Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" присоединиться к переговорам о компенсациях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении Международной группы, обнародованном МИД Украины.

"Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой", - говорится в заявлении.

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В МИДе отметили, что во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года Иран согласился сотрудничать с Международной группой.

"Иран сейчас изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба за сбитый PS752. Поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, данный вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права.

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Группа выразила единство в своем обязательстве привлечь Иран к ответственности "за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, которые привели к незаконному сбиванию рейса PS752, и сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права".

Напомним, Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Тегеране 107 млн ​​канадских долларов, что эквивалентно около 78,7 млн ​​долларов США, а также проценты.

Летом на переговорах в Киеве иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в крушении МАУ в размере 150 тысяч долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

Иран сбил авиалайнер в январе 2020 года. Все 176 человек на борту погибли, в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

Темы: авиаИран
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