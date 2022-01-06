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Пункты вакцинации от ковида возьмут паузу на Рождество

Четверг, 6 января 2022, 22:13
иллюстративное фото КГГА

Министерство здравоохранения предупреждает, что в день Рождества – 7 января – пункты вакцинации против коронавируса будут закрыты.

Источник: Минздрав

Дословно: "7 января центры и пункты вакцинации от COVID-19 будут закрыты. Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику".

Напомним: 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Бустерную дозу вакцины против COVID-19 будут вводить всем желающим уже с 8 января.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
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