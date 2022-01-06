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В ООН призвали власти Казахстана освободить всех задержанных граждан

Четверг, 6 января 2022, 23:53
В ООН призвали власти Казахстана освободить всех задержанных граждан
Мишель Бачелет, фото: UN News

Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к воздержанию от насилия и поискам мирных путей решения проблем в Казахстане.

Источник: Бачелет, цитирует "Радио Свобода"

Детали: Верховная комиссар ООН призвала освободить всех задержанных граждан, которые только реализовали свое право на мирный протест.

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Она также напомнила властям Казахстана, что сила должна применяться с соблюдением строгих требований к необходимости и пропорциональности.

Летальное оружие, в частности, боевые патроны, должно использоваться только как крайняя мера против конкретных лиц для устранения неизбежной угрозы смерти или серьезного ранения, утверждает она.

Бачелет вспомнила о тотальной блокировке интернет-связи в стране, которая полностью отсутствовала по всему Казахстану с вечера до ночи 5 января. В настоящее время интернет в Алматы отсутствует, в других городах работает с большими перебоями.

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Прямая речь: "Государства действительно имеют право объявлять чрезвычайное положение при определенных ограниченных обстоятельствах, но любое отступление от прав человека подчиняется строгим требованиям необходимости и пропорциональности.

Некоторые права, в том числе право на жизнь, запрет на пытки и другое жестокое обращение, а также право не подвергаться самовольному задержанию, остаются в силе при любых обстоятельствах".

"Отключение интернета, фактически ограничивающее доступ людей к информации… не является ответом на кризис, но чревато разжиганием насилия и беспорядков.

Я призываю власти Казахстана обеспечить немедленное и полное восстановление интернет-услуг, также имеющих жизненно важное значение для служб неотложной медицинской помощи во время пандемии COVID-19".

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
  • 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
  • Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.
  • Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - военно-политическая организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО).

Темы: КазахстанООН
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