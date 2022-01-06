В ООН призвали власти Казахстана освободить всех задержанных граждан
Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к воздержанию от насилия и поискам мирных путей решения проблем в Казахстане.
Источник: Бачелет, цитирует "Радио Свобода"
Детали: Верховная комиссар ООН призвала освободить всех задержанных граждан, которые только реализовали свое право на мирный протест.
Она также напомнила властям Казахстана, что сила должна применяться с соблюдением строгих требований к необходимости и пропорциональности.
Летальное оружие, в частности, боевые патроны, должно использоваться только как крайняя мера против конкретных лиц для устранения неизбежной угрозы смерти или серьезного ранения, утверждает она.
Бачелет вспомнила о тотальной блокировке интернет-связи в стране, которая полностью отсутствовала по всему Казахстану с вечера до ночи 5 января. В настоящее время интернет в Алматы отсутствует, в других городах работает с большими перебоями.
Прямая речь: "Государства действительно имеют право объявлять чрезвычайное положение при определенных ограниченных обстоятельствах, но любое отступление от прав человека подчиняется строгим требованиям необходимости и пропорциональности.
Некоторые права, в том числе право на жизнь, запрет на пытки и другое жестокое обращение, а также право не подвергаться самовольному задержанию, остаются в силе при любых обстоятельствах".
"Отключение интернета, фактически ограничивающее доступ людей к информации… не является ответом на кризис, но чревато разжиганием насилия и беспорядков.
Я призываю власти Казахстана обеспечить немедленное и полное восстановление интернет-услуг, также имеющих жизненно важное значение для служб неотложной медицинской помощи во время пандемии COVID-19".
Предыстория:
- Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
- 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
- Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
- Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.
- Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - военно-политическая организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО).