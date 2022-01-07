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У Вашингтона "есть вопросы" по поводу роли ОДКБ в Казахстане

Пятница, 7 января 2022, 03:52

Соединенные Штаты следят за сообщениями, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила своих миротворцев в Казахстан на фоне противостояний.

Источник: спикер Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: " Мы тщательно следим за сообщениями о том, что ОДКБ направила свою совместную миссию в Казахстан".

"У нас есть вопросы по поводу сути обращения (Казахстана в ОДКБ – ред.). Был ли запрос обоснованным? Мы пока этого не знаем".

Детали: Псаки призвала ОДКБ выполнять свои международные обязательства в области прав человека.

По ее словам, у Вашингтона есть вопросы по поводу роли ОДКБ в урегулировании кризиса в Казахстане.

Предыстория:

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил главы стран ОДКБ оказать помощь Казахстану, беспорядки в стране он сравнил с террористической угрозой.
  • В Кремле говорят, что Казахстан не обращался к  России за помощью.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан для "стабилизации и нормализации обстановки".
  • Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель знает о введении войск РФ и других государств-членов ОДКБ в Казахстан по приглашению президента этой страны и считает, что это развитие событий требует особого внимания.

Темы: СШАКазахстан
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