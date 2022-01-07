У Вашингтона "есть вопросы" по поводу роли ОДКБ в Казахстане

Соединенные Штаты следят за сообщениями, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила своих миротворцев в Казахстан на фоне противостояний.

Источник: спикер Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: " Мы тщательно следим за сообщениями о том, что ОДКБ направила свою совместную миссию в Казахстан".

Реклама:

"У нас есть вопросы по поводу сути обращения (Казахстана в ОДКБ – ред.). Был ли запрос обоснованным? Мы пока этого не знаем".

Детали: Псаки призвала ОДКБ выполнять свои международные обязательства в области прав человека.

По ее словам, у Вашингтона есть вопросы по поводу роли ОДКБ в урегулировании кризиса в Казахстане.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: