В США от коронавируса за сутки умерли более 2 тысяч человек
5 января в мире диагностировали почти 2,5 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 143), России (802), Польше (646).
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Италии.
В частности, в США зафиксировали более 751 тысячи, во Франции – более 261 тысячи и в Италии – более 219 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Британия и Индия. Украина – на 35 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 143), России (802), Польше (646).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.
За все время пандемии излечились от болезни 257 528 597 человек. В настоящее время насчитывается около 37 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 489 719 смертей от COVID-19.
Напомним: За сутки 4 января в мире обнаружили рекордное количество - 2 548 556 – COVID-случаев.
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