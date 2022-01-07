В США от коронавируса за сутки умерли более 2 тысяч человек

5 января в мире диагностировали почти 2,5 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 143), России (802), Польше (646).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Италии.

В частности, в США зафиксировали более 751 тысячи, во Франции – более 261 тысячи и в Италии – более 219 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Британия и Индия. Украина – на 35 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 143), России (802), Польше (646).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 257 528 597 человек. В настоящее время насчитывается около 37 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 489 719 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 4 января в мире обнаружили рекордное количество - 2 548 556 – COVID-случаев.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин