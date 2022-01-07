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Ковид: в Украине более 7 тысяч новых заражений, больше всего – в Киеве

Пятница, 7 января 2022, 07:21
Ковид: в Украине более 7 тысяч новых заражений, больше всего – в Киеве
Количество заражений covid, инфографика УП

В четверг, 6 января, выявили 7 177 новых случаев коронавирусной болезни, почти две сотни зараженных скончались.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 7177 больных 364 детей. Заболели 203 медика.

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Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 866 человек, летальных исходов – 192. В то же время выздоровели 5 595 человек.

Среди всех регионов страны больше всего заражений в Киеве – 904, Ивано-Франковской (505) и Львовской (494) областях.

Всего с начала пандемии от ковида умерли 97 088 украинцев.

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Напомним:

  • 5 января в стране было зафиксировано 6632 случаев коронавируса, 187 больных скончались.

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияКиев
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