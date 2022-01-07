Ковид: в Украине более 7 тысяч новых заражений, больше всего – в Киеве
Пятница, 7 января 2022, 07:21
В четверг, 6 января, выявили 7 177 новых случаев коронавирусной болезни, почти две сотни зараженных скончались.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 7177 больных 364 детей. Заболели 203 медика.
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Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 866 человек, летальных исходов – 192. В то же время выздоровели 5 595 человек.
Среди всех регионов страны больше всего заражений в Киеве – 904, Ивано-Франковской (505) и Львовской (494) областях.
Всего с начала пандемии от ковида умерли 97 088 украинцев.
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Напомним:
- 5 января в стране было зафиксировано 6632 случаев коронавируса, 187 больных скончались.
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Украинская правда