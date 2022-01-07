Послы G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год

Послы стран "Большой семерки" назвали реформы, принятие которых является критически важным для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломаты заявили на своей странице в twitter.

"Каковы будут приоритеты работы Группы Послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику. Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, для всех украинцев", - пишут они.

Реклама:

Напомним, в декабре прошлого года послы стран Группы семи обсудили с президентом Владимиром Зеленским прогресс реформ в Украине в 2021 году и выразили свои ожидания будущего.

Среди прочего, они призвали украинские власти завершить конкурс на избрание главы по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а парламент – принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших правок.