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ООС: один обстрел с начала суток

Пятница, 7 января 2022, 17:29
фото ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: Вблизи Катериновки российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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