ООС: один обстрел с начала суток

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: Вблизи Катериновки российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.