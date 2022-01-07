ООС: один обстрел с начала суток
Пятница, 7 января 2022, 16:29
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Детали: Вблизи Катериновки российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Украинская правда