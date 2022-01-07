Лукашенко призвал "вернуть Украину в лоно нашей подлинной веры"

Самопровозглашенный президент Беларуси пообещал взять более "жесткий курс на сохранение независимости страны".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил во время рождественского посещения храма в Минске.

"Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями, - сказал глава государства. - Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может",- заявил он.

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Также Лукашенко набросился на Киев из-за предоставления автокефалии украинской церкви.

"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей",- заявил самопровозглашенный президент.

Напомним, в феврале Лукашенко планирует провести в Беларуси конституционный референдум, который должен создать альтернативный парламент – Всебелорусское народное собрание, главой которого Лукашенко планирует стать сам. Также новая конституция убирает норму о безъядерном и внеблоковом статусе Беларуси.

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