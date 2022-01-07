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В Киеве возросло количество смертей от Covid

Пятница, 7 января 2022, 19:45
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 6 января в Киеве обнаружили 904 случая коронавируса, при этом умер 21 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 89 больных коронавирусом и 48 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Выздоровели 755 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском (137), Деснянском (135) и в Дарницком (116) районах.

Среди новых больных – 529 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 333 мужчины в возрасте от 18 до 92 года, 20 девочек от 1 до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших – 12 женщин от 59 до 85 лет и 9 мужчин от 41 до 83 лет.

 

За все время пандемии в Киеве выявили 337 506 случаев коронавируса, умерли 8277 больных, выздоровело 317 639 человек.

Что предшествовало: 5 января в Киеве было зафиксировано 6 смертей от Covid, 4 января – 17, 3 января – 16, 2 января – 7, 1 января – 11.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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