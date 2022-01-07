Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве возросло количество смертей от Covid

Пятница, 7 января 2022, 18:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 6 января в Киеве обнаружили 904 случая коронавируса, при этом умер 21 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 89 больных коронавирусом и 48 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Реклама:

Выздоровели 755 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском (137), Деснянском (135) и в Дарницком (116) районах.

Среди новых больных – 529 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 333 мужчины в возрасте от 18 до 92 года, 20 девочек от 1 до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Среди умерших – 12 женщин от 59 до 85 лет и 9 мужчин от 41 до 83 лет.

 

За все время пандемии в Киеве выявили 337 506 случаев коронавируса, умерли 8277 больных, выздоровело 317 639 человек.

Что предшествовало: 5 января в Киеве было зафиксировано 6 смертей от Covid, 4 января – 17, 3 января – 16, 2 января – 7, 1 января – 11.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: