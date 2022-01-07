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Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры

Пятница, 7 января 2022, 20:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дипломатическое решение ситуации вокруг российской агрессии в Украине "все еще возможно и желательно, если Россия его выберет".

Источник: Блинкен на брифинге в пятницу, сообщает Радио Свобода

Детали: Он напомнил, что Москва наращивает силы на границе с Украиной с марта 2021 года. Он назвал дезинформацией заявления РФ о провокациях со стороны Украины.

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Прямая речь: "И как Москва объясняет эти действия? (наращивание сил – ред.) Дезинформацией. Она заявляет, что Украина провоцирует Россию, что Украина пытается спровоцировать конфликт, и что концентрация российских войск, танки и тяжелая артиллерия являются лишь обороной. Это все равно, как если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, потому что его жители каким-то образом представляли угрозу. Мы видели эти манипуляции раньше".

Больше деталей: Блинкен предположил, что Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы использовать их как повод для вторжения "в надежде, что пока мир поймет трюк, будет слишком поздно".

"Идея, что Украина может быть агрессором в этой ситуации, абсурдна. Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад, это Россия оккупировала Крым, разжигает войну на востоке Украины, не смогла выполнить свои обязательства по Минским договоренностям... Это Россия постоянно представляет угрозу украинской демократии и снова посылает войска к украинским границам. Все эти действия являются нарушением украинского суверенитета и представляют угрозу безопасности Европы", – заявил Блинкен.

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Он также назвал неправдивыми заявления Кремля о том, что НАТО якобы нарушает свои обязательства, отказываясь предоставить гарантии нерасширения на восток и угрожает безопасности России.

Он напомнил, что со времен Холодной войны НАТО не усиливало свои оборонные позиции, пока Россия не вторглась в Украину в 2014 году.

По его мнению, Москва "пытается сфокусировать внимание на дебатах о НАТО вместо того, чтобы сконцентрироваться на неотложной проблеме – ее агрессии против Украины".

"Мы не позволим отвлечь нас от этой проблемы, потому что происходящее в Украине – это не только об Украине. Это часть более широкого паттерна дестабилизации, опасного и часто нелегального поведения России, которая пытается построить сферу влияния из стран, ранее бывших под доминированием СССР, и не позволить им воплотить свои демократические стремления к полностью суверенным, независимым странам", – считает глава Государственного департамента.

"Что меня удивляет: возвращаясь к 2014 году, действия России вызывают именно то, чего Владимир Путин, по его словам, так хочет избежать. Пока Россия не вторглась в Украину в 2014-м, публичная поддержка членства Украины в НАТО была около 25%. Сейчас это 60%. НАТО после вторжения должен был усилить свой восточный фланг и нарастить мощности, чтобы защититься от возможной российской агрессии. Думаю, честно сказать, глядя назад и вперед, что это неэффективный способ для России достичь того, чего она пытается достичь", – сказал Блинкен.

Что предшествовало: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили потенциальный ответ США и союзников на наращивание военных сил РФ у границы Украины.

На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Темы: СШАРосcияНАТО
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