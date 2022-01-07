60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
Большинство жителей Германии выступают за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
Источник: опрос общественного мнения Deutschlandtrend, проведенный институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и издание Die Welt, пишет DW
Детали: Шесть из десяти опрошенных поддерживают мнение, что газопровод "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию.
По данным опроса, только в рядах респондентов, симпатизирующих партии "Союз-90"/"Зеленые", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55% против 34).
Наибольшую поддержку "Северный поток-2" получил на востоке Германии (70%). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57% против 30%).
При этом, как свидетельствуют данные исследования, немцы теряют доверие к России.
Что предшествовало: Государственный департамент США заявил, что законопроект, который выдвинул сенатор-республиканец Тед Круз о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.
Предыстория:
- В "Газпроме" в конце года заявили, что обе нити газопровода "Северный поток-2" полностью готовы к эксплуатации.
- В то же время, немецкий энергетический регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не стоит ожидать в первой половине 2022 года.
- Вицеканцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек от "Зеленых" поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении ПП2 и рассматривать его исключительно в юридической плоскости. Он также не исключил остановку "Северного потока-2".