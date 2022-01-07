60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос

Большинство жителей Германии выступают за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Источник: опрос общественного мнения Deutschlandtrend, проведенный институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и издание Die Welt, пишет DW

Детали: Шесть из десяти опрошенных поддерживают мнение, что газопровод "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию.

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По данным опроса, только в рядах респондентов, симпатизирующих партии "Союз-90"/"Зеленые", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55% против 34).

Наибольшую поддержку "Северный поток-2" получил на востоке Германии (70%). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57% против 30%).

При этом, как свидетельствуют данные исследования, немцы теряют доверие к России.

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Что предшествовало: Государственный департамент США заявил, что законопроект, который выдвинул сенатор-республиканец Тед Круз о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.

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