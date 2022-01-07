Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США количество госпитализированных детей с Covid достигло пика за время пандемии

Пятница, 7 января 2022, 23:56
В США количество госпитализированных детей с Covid достигло пика за время пандемии
фото: Getty Images

Согласно обнародованным в пятницу данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) относительно возрастной группы, еще не имеющей разрешения на вакцинацию, количество госпитализаций в США детей в возрасте до 5 лет с COVID-19 за последние недели возросло до самого высокого уровня с начала пандемии.

Источник: The Associated Press со ссылкой на CDC

Детали: Тревожная тенденция по отношению к детям, не достигшим возраста для разрешения ковид-вакцинации, подчеркивает необходимость для более взрослых детей и в целом взрослых делать прививки, сказала Рошель Валенски, директор Центра контроля и профилактики заболеваний.

Реклама:

С середины декабря, когда вариант "омикрон" очень быстро распространился по всей стране, уровень госпитализации молодых детей стремительно вырос.

Согласно данным CDC, полученным из более 250 больниц в 14 штатах, уровень госпитализированных детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 000.

В общем, уровень "госпитализаций в педиатрии самый высокий по сравнению с любым предыдущим этапом пандемии", - сказала Валенски.

ВИДЕО ДНЯ

Она отметила, что не более 50% детей в возрасте от 12 до 18 лет и только 16% детей в возрасте от 5 до 11 лет полностью вакцинированы.

Общий уровень госпитализации среди детей и подростков все еще ниже, чем в любой другой возрастной группе. По данным CDC, они составляют менее 5% средних новых ежедневных госпитализаций.

По состоянию на вторник среднее количество пациентов в возрасте до 18 лет, госпитализированных в день с COVID-19, составило 766, что вдвое больше, чем по сравнению с прошлой неделей.

Тенденция среди самых молодых детей обусловлена высоким уровнем госпитализации в пяти штатах: Джорджии, Коннектикуте, Теннесси, Калифорнии и Орегоне, причем самый большой рост наблюдается в Джорджии, сообщает CDC.

Напомним: Вариант коронавируса Omicron в начале декабря распространился примерно в трети штатов США, но штамм Delta преобладает в количестве случаев заражения COVID-19.

Большинство из 43 случаев варианта Omicron, обнаруженных в США, 11 декабря диагностировали у полностью вакцинированных лиц, а треть из них получила бустерную дозу.

В США зарегистрировали 512 553 новых случая коронавируса – это самое большое количество случаев, зарегистрированное с начала пандемии.

Темы: СШАвакцинациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: