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В США количество госпитализированных детей с Covid достигло пика за время пандемии

Суббота, 8 января 2022, 00:56
фото: Getty Images

Согласно обнародованным в пятницу данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) относительно возрастной группы, еще не имеющей разрешения на вакцинацию, количество госпитализаций в США детей в возрасте до 5 лет с COVID-19 за последние недели возросло до самого высокого уровня с начала пандемии.

Источник: The Associated Press со ссылкой на CDC

Детали: Тревожная тенденция по отношению к детям, не достигшим возраста для разрешения ковид-вакцинации, подчеркивает необходимость для более взрослых детей и в целом взрослых делать прививки, сказала Рошель Валенски, директор Центра контроля и профилактики заболеваний.

С середины декабря, когда вариант "омикрон" очень быстро распространился по всей стране, уровень госпитализации молодых детей стремительно вырос.

Согласно данным CDC, полученным из более 250 больниц в 14 штатах, уровень госпитализированных детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 000.

В общем, уровень "госпитализаций в педиатрии самый высокий по сравнению с любым предыдущим этапом пандемии", - сказала Валенски.

Она отметила, что не более 50% детей в возрасте от 12 до 18 лет и только 16% детей в возрасте от 5 до 11 лет полностью вакцинированы.

Общий уровень госпитализации среди детей и подростков все еще ниже, чем в любой другой возрастной группе. По данным CDC, они составляют менее 5% средних новых ежедневных госпитализаций.

По состоянию на вторник среднее количество пациентов в возрасте до 18 лет, госпитализированных в день с COVID-19, составило 766, что вдвое больше, чем по сравнению с прошлой неделей.

Тенденция среди самых молодых детей обусловлена высоким уровнем госпитализации в пяти штатах: Джорджии, Коннектикуте, Теннесси, Калифорнии и Орегоне, причем самый большой рост наблюдается в Джорджии, сообщает CDC.

Напомним: Вариант коронавируса Omicron в начале декабря распространился примерно в трети штатов США, но штамм Delta преобладает в количестве случаев заражения COVID-19.

Большинство из 43 случаев варианта Omicron, обнаруженных в США, 11 декабря диагностировали у полностью вакцинированных лиц, а треть из них получила бустерную дозу.

В США зарегистрировали 512 553 новых случая коронавируса – это самое большое количество случаев, зарегистрированное с начала пандемии.

Темы: СШАвакцинациядети
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