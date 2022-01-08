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В ДТП на Франковщине погиб 5-месячный младенец

Суббота, 8 января 2022, 01:50
фото: полиция

В Ивано-Франковской области произошла авария, в которой погиб 5-месячный младенец.

Источник: Полиция Ивано-Франковской области в facebook

Дословно: "Авария со смертельным исходом, в которой погибла пятимесячная девочка, и травмировались трое взрослых, произошла на Коломыйщине.

7 января около 18:50 произошла авария на перекрестке дорог Р-24 "Татаров-Каменец-Подольский" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга".

Детали: Как предварительно установили правоохранители, 30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

После столкновения авто Toyota отбросило в кювет. На место происшествия прибыли и спасатели.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota, а также пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина.

"57-летний водитель Peugeot Expert не травмировался, в автомобиле находился сам" – отмечают в полиции.

По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы.

Темы: Ивано-Франковская областьДТПдети
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