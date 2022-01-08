"Омикрон" в Европе: страны создают дополнительные отделения для больных Covid

Штамм "омикрон", который быстро распространяется, может привести к переполнению больными медицинских учреждений в течение нескольких недель, именно к этому готовятся больницы Европы.

Источник: The Associated Press, "Радио Свобода"

Детали: Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид предупредил, что количество госпитализаций растет, а Национальную службу здравоохранения ожидает "несколько тяжелых недель".

Около 200 военнослужащих были направлены в британские больницы на фоне чрезвычайной нехватки персонала из-за болезни сотрудников.

Между тем, власти в Палермо, Италия, создали вспомогательные помещения около трех больниц, чтобы уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи и позволить бригадам скорой помощи быстро разместить пациентов на кроватях, чтобы не оставлять их ждать на парковке.

"Мы полностью загружены", – сказала Тициана Манискаличи, менеджер больницы в Палермо.

Она добавила, что больницы были вынуждены установить дополнительные отделения неотложной помощи в палатках, поскольку мощностей отделения неотложной помощи было недостаточно.

Италия сообщает о рекордных ежедневных новых случаях заболевания COVID-19, которые достигли 219 тысяч 7 января. Власти прогнозируют пик этого всплеска через две-три недели.

Во Франции заявили, что количество людей, которые находятся в отделении интенсивной терапии в местных больницах, растет из 7 января и превысило 3 800 человек.

Правительство Греции 7 января издало приказ о гражданской мобилизации, который вступит в силу 12 января и обяжет некоторых частных врачей поддерживать государственную службу здравоохранения в четырех северных регионах, где государственные больницы испытывают острую нехватку кадров.

Всемирная организация здравоохранения 6 января сообщила, что за последнюю неделю во всем мире было зафиксировано рекордное 9,5 миллиона случаев COVID-19, что на 71% больше, чем за предыдущий семидневный период. Однако количество зарегистрированных смертей еженедельно уменьшилось.

Хотя "омикрон" выглядит менее серьезным, чем вариант "дельта", особенно среди вакцинированных людей, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебреесус предостерегает от того, чтобы воспринимать его легкомысленно.