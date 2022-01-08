Главные новости пятницы и ночи: подавление протестов в Казахстане, отряды терробороны
Токаев поблагодарил Путина; в Минобороны рассказали, кого и как будут привлекать к отрядам терробороны – актуальные новости 7 января и ночи.
О подавлении протестов в Казахстане
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поблагодарил российского президента за содействие в подавлении митингов по всей стране.
Власти Казахстана заявляют, что почти удалось восстановить в стране "порядок".
7 января в Алматы (Казахстан) продолжаются грабежи, наблюдается нехватка хлеба, люди выстраиваются в очереди у банкоматов. На площади Республики лежат тела людей.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.
В пятницу в Казахстане армии дали указание стрелять на поражения по митингующим, которых президент Касим-Жомарт Токаев назвал "бандитами и террористами".
Об отрядах терробороны
Главное управление разведки Министерства обороны Украины разъяснило, что в территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы, однако есть исключения.
О других важных новостях
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В Киеве правоохранители проверяли информацию о якобы заминировании центрального железнодорожного вокзала и около десяти торгово-развлекательных центров.
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