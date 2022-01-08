Главные новости пятницы и ночи: подавление протестов в Казахстане, отряды терробороны

Токаев поблагодарил Путина; в Минобороны рассказали, кого и как будут привлекать к отрядам терробороны – актуальные новости 7 января и ночи.

О подавлении протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поблагодарил российского президента за содействие в подавлении митингов по всей стране.

Власти Казахстана заявляют, что почти удалось восстановить в стране "порядок".

7 января в Алматы (Казахстан) продолжаются грабежи, наблюдается нехватка хлеба, люди выстраиваются в очереди у банкоматов. На площади Республики лежат тела людей.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.

В пятницу в Казахстане армии дали указание стрелять на поражения по митингующим, которых президент Касим-Жомарт Токаев назвал "бандитами и террористами".

Об отрядах терробороны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины разъяснило, что в территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы, однако есть исключения.

О других важных новостях

НАТО должно быть готово к провалу диалога между Россией и Западом, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В Киеве правоохранители проверяли информацию о якобы заминировании центрального железнодорожного вокзала и около десяти торгово-развлекательных центров.

По делу о государственной измене арестовали имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности", Петра Порошенко. В ДБР заявили, что в рамках этого дела на активы телеканалов "Прямой" и "5-й" арест не налагался.

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс сообщил в twitter, что есть ошибочной информация об отводе войск из Восточной Европы.

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