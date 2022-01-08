У Назарбаева опровергли его отъезд из Казахстана
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну и находится в Нур-Султане, заявил его пресс-секретарь.
Источник: пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в Twitter
Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Реклама:— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022
Детали: Укибай заверил, что Назарбаев находится в столице Казахстана городе Нур-Султане, проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Пресс-секретарь попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию.
Он добавил, что у Назарбаева "состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств".
"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", — отметил пресс-секретарь.
Что предшествовало: 7 января местные СМИ сообщили, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
- 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.
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