У Назарбаева опровергли его отъезд из Казахстана

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну и находится в Нур-Султане, заявил его пресс-секретарь.

Источник: пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в Twitter

Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Реклама: January 8, 2022

Детали: Укибай заверил, что Назарбаев находится в столице Казахстана городе Нур-Султане, проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Пресс-секретарь попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию.

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Он добавил, что у Назарбаева "состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств".

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", — отметил пресс-секретарь.

Что предшествовало: 7 января местные СМИ сообщили, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.

Предыстория:

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