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У Назарбаева опровергли его отъезд из Казахстана

Суббота, 8 января 2022, 10:14
фото: официальный сайт Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну и находится в Нур-Султане, заявил его пресс-секретарь.

Источник: пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в Twitter

Детали: Укибай заверил, что Назарбаев находится в столице Казахстана городе Нур-Султане, проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Пресс-секретарь попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию.

Он добавил, что у Назарбаева "состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств".

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", — отметил пресс-секретарь.

Что предшествовало: 7 января местные СМИ сообщили, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.

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Украинская правда
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