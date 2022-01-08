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Глав МИД Чехии: требования Москвы не могут служить основой для переговоров с НАТО

Суббота, 8 января 2022, 09:30
Глав МИД Чехии: требования Москвы не могут служить основой для переговоров с НАТО
ЯН ЛИПАВСКИЙ, ФОТО ČTK

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость деэскалации с российской стороны как условия переговоров и отклонил как неприемлемые предложения по гарантиям безопасности, представленные Москвой.

Об этом он заявил на министерской встрече НАТО, пишет "Европейская правда".

"Министр Липовский и его коллеги из НАТО согласились с необходимостью поддержки безопасности и суверенитета Украины и подготовки к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту. Министры были едины в необходимости удерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут являться отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении чешского МИДа.

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Липавский заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее и напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, также были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году.

Как сообщалось, на следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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Темы: ЧехияНАТОРосcия
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