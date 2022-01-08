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Россия пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине - глава МИД Франции

Суббота, 8 января 2022, 11:28
ГЛАВА МИД ФРАНЦИИ ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН. ФОТО GETTY IMAGES

Руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский союз, он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев", – сказал Ле Дриан.

Он предупредил, что возможные военные действия России в Украине в любом случае приведут к "серьезным стратегическим последствиям", одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу "Северный поток-2".

Французский министр добавил, что, несмотря на заверения Путина в отводе российских войск от границы с Украиной, Париж не заметил, чтобы это произошло.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая встреча в нормандском формате возможна уже через несколько недель - ее проведение инициируют Франция и Германия.

Как сообщалось, на следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

Темы: ФранцияРосcияЕС
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