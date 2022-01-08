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В Киеве ожидается снегопад, въезд грузовиков запретят

Суббота, 8 января 2022, 14:25
фото КГГА

В Киеве с ночи 9 января ожидается снегопад, утром в воскресенье будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

Источник: КГГА

Дословно: "В Киеве с ночи на 9 января и в течение следующих суток ожидается снегопад. Украинский гидрометцентр предупреждает о значительном мокром снеге утром и днем, налипании мокрого снега, приросте снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, желтый).

Чтобы минимизировать возникновение пробок и обеспечить беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники 9 января с 7:00 до 10:00 будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу".

Детали: В КГГА сообщили, что спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы", – предупредили в КГГА.

Украинская правда
Темы: Киевпогодатранспорт
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