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Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска

Суббота, 8 января 2022, 13:40
Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска
Getty Images

Украина с 9 января не будет входить в список стран повышенного риска заражения коронавирусом для Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW со ссылкой на информацию Института Роберта Коха (RKI).

Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

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Те, кто имел право на въезд в Германию, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

С 9 января специальные правила не будут применяться к путешественникам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в Германию: все старше 6 лет обязаны предъявить негативный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

Отметим, что на онлайн-карте МИД Украины обновленные правила въезда пока не указаны.

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Напомним, Германия ослабит свои карантинные правила, но введет дополнительные ограничения для ресторанов и баров.

Темы: Германиякоронавирус
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