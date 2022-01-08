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Вступил в силу запрет половой дискриминации в рекламе и вакансиях

Суббота, 8 января 2022, 15:38
Вступил в силу запрет половой дискриминации в рекламе и вакансиях
Сексистская реклама, фото zmina.info

В субботу, 8 января, в Украине вступили в силу правовые нормы, запрещающие как рекламу, содержащую признаки гендерной дискриминации, так и вакансии с указанием пола или возраста будущего сотрудника.

Источник: Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" по противодействию дискриминации по признаку пола № 1750-IX

Детали: Изменения в законодательство запрещают размещать в рекламе утверждения и изображения интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим, стереотипности роли мужчины и женщины.

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Таким образом законодатели планируют бороться с рекламными материалами, эксплуатирующими тему унизительного и пренебрежительного отношения к человеку по признаку пола.

В частности, теперь нельзя демонстрировать в рекламе насилие по признаку пола, использовать изображения тела человека или частей тела исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителей, когда такая демонстрация никак не касается рекламируемого продукта.

Кроме того, нововведение касается и работодателей – в рекламе о приеме на работу запрещается:

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предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола,

выдвигать требования, предпочитающие женский или мужской пол (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола).

При нарушении правил публикации вакансий рекламодатель будет платить штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы.

Украинская правда
Темы: законодательствоправа человекареклама
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