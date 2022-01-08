Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, боец ​​ВСУ получил ранение

Суббота, 8 января 2022, 16:45
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, боец ​​ВСУ получил ранение
фото минобороны

Российско-оккупационные войска 8 января совершили 4 обстрела, в результате этих действий оккупантов один украинский военный был ранен.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Реклама:

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотник, с которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

ВИДЕО ДНЯ

В результате действий врага один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Дословно: "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и вынудили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными".

Украинская правда
Темы: войнаРосcияоккупацияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: