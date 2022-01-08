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Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, боец ​​ВСУ получил ранение

Суббота, 8 января 2022, 17:45
фото минобороны

Российско-оккупационные войска 8 января совершили 4 обстрела, в результате этих действий оккупантов один украинский военный был ранен.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотник, с которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Дословно: "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и вынудили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными".

Украинская правда
Темы: войнаРосcияоккупацияДонбасс
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